Utenriksministeren: – Vi jobber på spreng med å få våre utstasjonerte ut av Kabul

– Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lenger bemannet, sa hun på en pressekonferanse søndag kveld.

Hun betegnet situasjonen i Afghanistans hovedstad Kabul som svært alvorlig og uoversiktlig, og sa at vi nå er vitne til voldsomme politiske omveltninger i et tempo ingen hadde sett for seg.

Taliban har de siste dagene tatt over store deler av Afghanistan og gikk søndag inn i Kabul. Samtidig har president Ashraf Ghani forlatt Afghanistan og reist til Tadsjikistan.

– Det er i øyeblikket ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen i Kabul og innehar kommandoen over det som er igjen av de afghanske sikkerhetsstyrkene. Vi kan stå overfor et myndighetsvakuum, og det er en svært alvorlig situasjon, sier Søreide.

Vanskelig evakuering

Talibans inntog i Kabul kommer samtidig som amerikanske og britiske styrker har ankommet flyplassen i byen for å bidra til evakuering av vestlige lands diplomater og borgere, og en del lokalt ansatte.

– Vi står altså overfor en svært uoversiktlig og omskiftelig situasjon, og den endrer seg fra time til time, sier Søreide.

Hun påpeker at ambassaden i Kabul ikke har mulighet til å yte konsulær bistand så lenge den er stengt. Utenriksdepartementet har frarådet reiser til Afghanistan siden mars 2018, og 4. august kom beskjeden om at alle nordmenn burde forlate landet så snart som mulig.

– Mange har familie, venner og kjære i Afghanistan. Vi vet at mange er bekymret for sine, sier utenriksministeren.

Hun snakket med lokalt ansatte i Kabul søndag ettermiddag.

– Jeg er opptatt av å formidle veldig tydelig at de er vår høyeste prioritet nå. Og jeg understreker at vi tar ansvar for våre lokalt ansatte og deres familier og arbeider for at de også hentes til Norge.

Bekymret for afghanske kvinner og jenter

Norge har sammen med Estland tatt initiativ til et krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å vurdere situasjonen i Afghanistan. Fra norsk side vil fokuset være å samle medlemslandene rundt et felles budskap til den afghanske overgangsregjeringen om å ivareta menneskerettigheter og humanitærretten i landet.

– På lengre sikt er jeg bekymret for situasjonen for menneskerettighetene og for rettighetene og mulighetene for jenter og kvinner i Afghanistan, sier Søreide.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med de kreftene i Afghanistan som fremmer ytringsfrihet, demokrati og utdanning for alle, sier hun.