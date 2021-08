Jonas Gahr Støre: Må hente hjem personer som har jobbet for Norge i Afghanistan

– Det forutsetter at norske myndigheter har oversikt over dem som risikerer sin sikkerhet nå på grunn av arbeid for Norge. Jeg har dyp medfølelse for den situasjonen de er i, sier han til avisa.

– Det er en dramatisk utvikling i Afghanistan og grunn til dyp uro for sivile. Minoriteter, kvinner, de som har grunn til å frykte det Taliban de kjente. Samtidig er det et åpent spørsmål om Taliban 2021 er det Taliban som på 90-tallet styrte Afghanistan, sier Støre.