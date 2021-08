Solberg om Afghanistan: – Fullt fokus på de norske som er der

– Vi har fullt fokus på de norske som er der og deres sikkerhet. Så går vi ikke i detalj på de tingene, for det øker ikke sikkerheten – det minsker sikkerheten, sier Solberg til TV 2.

Hun mener det viktigste nå er at den afghanske regjeringen og Taliban finner en løsning.

– Det er nå uttalelser som tyder på man skal gå den veien. Det vil sikre at det ikke blir store krigshandlinger og annet. Det som er viktig, er at Taliban fremover tar vare på de fremskrittene som har vært, også for barn og kvinner, sier hun.