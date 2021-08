Kvinne kritisk skadd i frontkollisjon i Midt-Telemark

– En kvinne er kritisk skadd og er fløyet med luftambulanse til sykehuset i Skien, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var i 12-tiden søndag at politiet meldte at to biler hadde frontkollidert på Seljordvegen i Bø. Det var én kvinne i hver av bilene.

Begge kvinnene var våkne da nødetatene kom til stedet, men operasjonsleder Øystein Eikedalen sa tidligere søndag til NTB at det var bekymring knyttet til indre skader på den ene kvinnen.

Mørch opplyser at den andre kvinnen satt i veikanten da nødetatene kom til ulykkesstedet. Hun skal ikke være alvorlig skadd.

Ulykken skjedde i en 80-sone der den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen gjorde undersøkelser på stedet søndag ettermiddag.