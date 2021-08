Regjeringen presenterer nasjonal strategi mot nettovergrep mot barn

Statsminister Erna Solberg (H), justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterer strategien «Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn i Kristiansand politihus klokken 12.30.

Statsministerdebatt på TV 2

Klokken 21.40 sender TV 2 en statsministerdebatt fra Arendal med de tre statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Trudeau utlyser trolig nyvalg

Det er ventet at Canadas statsminister Justin Trudeau går til landets generalguvernør for å be om at parlamentet oppløses og at det utlyses nyvalg 20. september. Trudeaus kontor opplyser at møtet med generalguvernøren skjer klokken 10 lokal tid, men nevner ikke årsaken til besøket.

Amerikansk utsending til Afrika

USAs spesialutsending til Afrikas Horn, Jeffrey Feltman, reiser til Etiopia for å forsøke å få i stand en våpenhvile. Reisen varer fram til 24. august, og han skal også innom reiser til Djibouti og De forente arabiske emirater.

Seks kamper i Eliteserien

Den 15. runden i Eliteserien fortsetter. Klokken 18 møtes Tromsø og Vålerenga, i Skien møtes Odd og Haugesund og i Stavanger skal Viking spille mot Molde. Mjøndalen møter Rosenborg hjemme, og Lillestrøm får besøk av Bodø/Glimt. Klokken 20 spiller Brann mot Sandefjord på Brann stadion.