Politiet fikk melding om ranet klokken 23.08 etter at guttens foreldre tok kontakt med politiet. Ranet skjedde utendørs i Porsgrunn.

– Vi har vært i kontakt med de to mistenkte, som også er gutter under 18 år, og har oppsøkt dem på to adresser. Siden de er så unge vil de ikke bli pågrepet, forteller operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Men barnevernsvakta er orientert og involvert i den videre oppfølgingen av saken, forteller operasjonslederen.