Vedum sikter mot rekordvalg i Hedmark

Lørdag holdt Vedum valgkampåpning på gården på Ilseng i Stange kommune.

Mens havren ble høstet inn på åkeren like bortenfor, fortalte partilederen om hvordan Senterpartiet nå har håp om å kunne ta hele tre mandater i Hedmark, opp fra to i dag.

– Vi mer enn doblet oppslutningen i stortingsvalget i 2017. Vi har aldri gjort et bedre stortingsvalg her, det var bedre enn i EU-kampen i 1993. Og på målingene nå konkurrerer vi kraftig om å kunne ta tre mandater, utdyper Vedum overfor NTB.

Senterpartiet kniver med Arbeiderpartiet og SV om sistemandatet i fylket, mens Fremskrittspartiet ligger an til å bli skubbet ut.

Klarer Sp å kapre tre mandater, så er det Vedums politiske rådgiver Per Martin Sandtrøen som kommer inn i tillegg til Emilie Enger Mehl og Vedum selv.

Sandtrøen mener den sterke veksten i Hedmark dels er en «Trygve-effekt».

– Men det er flere ting. Hedmark rammes veldig hardt av regjeringens sentraliseringspolitikk. Og så er rovdyrproblematikken veldig sentral i Hedmark. Det er tøft for mange lokalsamfunn at det er mer ulv her enn noen gang i moderne tid, sier Sandtrøen til NTB.