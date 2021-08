Norge sender ikke nye styrker til Afghanistan for å bistå i evakueringen i Kabul

Mens land som USA, Storbritannia og Tyskland sender eller planlegger å sende spesialsoldater, vil Norge ikke sende nye styrker til Kabul for å bistå i evakueringen av ambassaden.

– Nei, det ligger ikke i våre planer. Vi skal ikke ned med ekstra styrker, men bruker kapasitetene vi har der nede, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

På spørsmål om hvilke kapasiteter Forsvaret har i Afghanistan, sier forsvarsministeren at det er sanitetsbidraget på Kabul flyplass han sikter til. Der er det rundt 40 nordmenn.

– Vi har sanitetsbidraget med militære kapasiteter. Det er lagt gode planer, og det er mange kapasiteter der vi kan benytte, sier Bakke-Jensen.

Evakueringsplaner for sanitetsstyrken

Den norske sanitetsstyrken er plassert på den amerikanske basen på Kabuls internasjonale flyplass, og det er blitt sagt at de skal være blant de siste Nato-styrkene som trekkes ut av Afghanistan.

– Dette er folk som er der nede i en veldig viktig funksjon, og som gjør en god jobb. De er på flyplassen, som passes ekstra godt på. Så gjør vi en kontinuerlig vurdering av situasjonen deres, sier Bakke-Jensen.

Han bekrefter at det foreligger flere evakueringsplaner for sanitetsstyrkene dersom det skulle bli aktuelt. Det er planer både om å bli evakuert av de amerikanske styrkene på basen, og i en egen norsk operasjon.

– Sikkerheten skal stå fremst, vi går ikke på akkord med sikkerheten i det hele tatt i en slik situasjon, sier forsvarsministeren.

Håpet kollapset

Bakke-Jensen sier det er helt naturlig at Forsvaret bistår i et evakueringsoppdrag knyttet til den norske ambassaden.

Forsvarsministeren er for tiden på valgkamp i Finnmark, men følger nyhetsmeldingene om at Taliban rykker stadig nærmere Kabul. Lørdag ble det meldt at Taliban kun sto 11 kilometer unna den afghanske hovedstaden.

– Det er dessverre en kollaps i det som vi lenge håpet at skulle være en politisk løsning. Det er veldig alvorlig og en veldig vanskelig situasjon, sier Bakke-Jensen.

– Vi følger situasjonen. Så får vi se om det er mulig å få gjort noe politisk. Taliban har bygget seg opp litt politisk legitimitet, så får vi se om de er villige til å opprettholde det, eller om de skal kaste alt på båten, sier forsvarsministeren.

Møter lite motstand

Meldingene fra Afghanistan tyder på at Taliban møter lite motstand, noe også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa fredag. Flere påpeker at det er et nederlag for Nato, som har jobbet med å trene opp afghanske styrker.

– Det vi i Norge har trent opp, er kontraterrorpolitiet som er lokalisert i Kabul, som vi vet at er veldig gode og har gjort en viktig jobb. Så jeg har ikke lyst til å spekulere noe rundt de meldingene, sier Bakke-Jensen.

Forsvaret opplyste tidligere lørdag til NTB at de har mottatt en anmodning om å bistå i evakueringen av ambassadeansatte, og at dette nå planlegges.

– Sånn som jeg ser det nå, ser det ut som det kan gå ganske greit å evakuere ambassaden fordi situasjonen er som den er i Kabul. Det er snakk om å komme seg til flyplassen, laste om bord og trekke ut, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.