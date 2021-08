Brann-duo utelatt fra troppen mot Sandefjord: – Har vært mentalt sliten

Det kom fram på lørdagens pressekonferanse med daglig leder Vibeke Johannessen.

– Jeg tror ikke de er klare for det, og det er ikke riktig for oss. Det er der vi er nå. De er ikke med mot Sandefjord. Valget har blitt gjort i fellesskap med spillerne, sa Johannessen på pressekonferansen.

– De to spillere har ikke vært på trening, men det er viktig for meg å presisere at ingen av dem er under etterforskning, fortsatte hun.

– Barmen kom til meg fredag og sa at han ikke ville være en del av søndagens tropp. Han var mentalt sliten og har vært det gjennom uka. Han kom til meg, og jeg innvilget den biten der. Jeg snakket med Mikkel i dag morges. Han har hatt det tøft de siste dagene og var mentalt ikke kapabel til å være med, så han har også tatt fri, sa trener Eirik Horneland.

Det er kjent at tolv Brann-spillere deltok på festen på stadion natt til tirsdag. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt på festen.

Brann-ledelsen reagerte kraftig på hendelsen, ettersom spillerne ikke hadde tillatelse til å være på arenaen, og at smittevernreglementet ble brutt. Men klubben valgte å ikke utestenge noen av spillerne.

– Dypt tragisk

Johannessen var dypt preget da hun holdt pressekonferansen. Etter lørdagens Brann-trening var det hun, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og trener Eirik Horneland som møtte pressen.

– Vi står midt i en dypt tragisk og veldig trist sak for klubben og alle involverte. dette er den vanskeligste situasjonen noen av oss noen gang har vært med på, innledet hun med.

– Det pågår en politietterforskning av en mulig straffbar hendelse på stadion. Vi samarbeider med politiet om dette og er tilgjengelige for dem med alt de måtte trenge fra oss, sa hun videre.

Fullstendig avstand

Hun sa også at hun tar fullstendig avstand hvis det skal vise seg at det har vært en straffbar hendelse.

– Det har også vært en del hets og ryktespredning. Dette er en kompleks og sammensatt sak. Jeg ber om at folk må tenke seg om og ikke bidra til rykter som er usanne, sa hun.

Hun hørte om de første ryktene om et mulig overgrep tirsdag eller onsdag.

– Det har vært så mye informasjon. Vi har bidratt med det vi har av informasjon til politiet. De har tatt kontakt med vår sikkerhetsansvarlig, så de har fått det de har bedt om.