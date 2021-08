Huitfeldt vil ha permitteringsordning for flyplassansatte

Permitteringsordningen i forbindelse med koronasituasjonen gjelder fram til 1. oktober, men Huitfeldt mener den må forlenges til 1. januar og gjøres bransjespesifikk for flybransjen, melder MittJessheim.

– Nå er det flere tusen som kan bli sagt opp fra 1. oktober, og det understreker at vi ikke kan bruke nasjonale tiltak på flyplassen, for her varer krisen lenger, sier Huitfeldt.

Hun var fredag på et møte der Parat informerte om situasjonen for ansatte på Gardermoen.

– Hvis permitteringsordningen ikke forlenges, blir det krise i krisen. Da sender man enda flere flyplassansatte ut i arbeidsledighet, sier Linda Norbeck i Travel Retail Norway.