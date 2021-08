556 nye koronasmittede registrert siste døgn – 104 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 556 koronasmittede personer i Norge. Det er 130 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 104 nye koronasmittede personer det siste døgnet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 509 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 390, så trenden er stigende.

Gutt knivstukket i Sandvika – opereres etter kutt i halsen

En gutt er innlagt på Ullevål i Oslo etter at han ble knivstukket i halsen ved Kadettangen i Sandvika i Bærum fredag kveld. Ingen er pågrepet i saken.

– Vi fikk melding klokken 20.57 via AMK om at en mindreårig gutt var blitt knivstukket. Han var da bevisst og tilsnakkende, sa operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB i 22.15-tiden fredag.

Gutten ble operert natt til lørdag. Politiet har ikke fått snakket med ham, opplyser de til NTB.

Venezuela-samtalene har startet

Forhandlingene mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela startet fredag i Mexico. Norge er tilrettelegger for samtalene, som er det siste forsøket på å få slutt på den politiske krisen i landet etter det omstridte valget i 2018.

– Det er krevende for begge parter å gå i gang med forhandlinger, og som tilrettelegger er vi forberedt på det. Å få på plass en langsiktig løsning vil være viktig for Venezuela og landets befolkning, men også positivt for hele regionen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Canada henter 20.000 flyktninger fra Afghanistan

Opp mot 20.000 afghanske flyktninger, inkludert kvinnelige ledere, offentlig ansatte og andre som trues av Taliban, får komme til Canada. Taliban-opprørerne fortsetter sin framrykking i landet og har tatt kontroll over flere store byer.

– Situasjonen i Afghanistan er hjerteskjærende, og Canada kommer ikke til å stå passivt å se på, sa integreringsminister Marco Mendicino på en pressekonferanse.

Hjelpetelefoner ringes ned av klimabekymret ungdom

Kirkens SOS får regelmessig telefoner fra fortvilte mennesker som har dyp sorg og angst overfor klimasituasjonen.

– Vi må ikke underslå alvoret, men heller ikke snakke til barn og unge som om alt håp er ute, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, til Vårt Land.