Norsk vaksineavtale med Sverige er på plass

Avtalen gjelder fem millioner doser i året de to neste årene, melder Dagbladet. Regjeringen har tidligere varslet at de ville inngå avtale om et slikt kjøp via EU-samarbeidet og satte av inntil 3,5 milliarder kroner til dette.

– Norge kjøper alle vaksinene via Sverige. Det er avtalt 5 millioner doser til Norge i 2022 og like mange i 2023. Det foreligger også mulighet for en opsjon på dobbelt så mange doser i samme periode, skriver den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström i en SMS til Dagbladet.

Dosene skal brukes som oppfriskningsvaksiner hvis det blir nødvendig, og avtalen sikrer Norge tilgang til vaksiner mot nye virusvarianter.