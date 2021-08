På regjeringens pressekonferanse fredag kunne Høie presentere gladnyheten om at vaksineringen i Norge går enda raskere enn planlagt, og at størstedelen av befolkningen vil ha fått tilbud om dose to i løpet av fire ukers tid.

Når en stor andel av befolkningen er vaksinert, mener Høie og regjeringen det ikke er nødvendig med nasjonale coronatiltak lengre.

– Noen vil bli alvorlig syke, og noen vil dø av covid-19 selv når vi er ferdige med vaksineringen. Men vi kommer ikke til å holde på restriksjoner innenlands for å redusere denne risikoen. Folkehelse handler om mer enn bare beskyttelse mot sykdom, det handler også om frihet til å leve det livet man ønsker, sier helseministeren.

Han sier smittetallene går opp og at man ser starten på en fjerde bølge, men understreker at denne er mindre alvorlig enn tidligere bølger. De fleste smittede har få eller lite symptomer, og sykehusinnleggelsene ligger på et lavt nivå.

Samtidig sier Høie at kommuner kan bli nødt til å innføre lokale tiltak når det kommer lokale utbrudd. Og han understreker at pandemien ennå ikke er over.

– Tiden etter gjenåpningen kaller vi normal hverdag med økt beredskap. Norge ligger an til å ha en av de beste vaksinedekningene i verden, men i andre land er færre vaksinert, enten fordi de ikke har tilgang på vaksine, eller fordi folk ikke ønsker å ta vaksine, sier Høie.

– Pandemien er ikke over ennå. Det kan oppstå mutasjoner som gir mer alvorlig sykdom, sier Høie.