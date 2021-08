25.000 meldinger om mistenkte bivirkninger etter coronavaksine

I alt har Legemiddelverket mottatt 25.044 meldinger om mistenkte bivirkninger etter at 5,8 millioner vaksinedoser er satt. Av disse meldingene er 14.708 behandlet. 2.291 er klassifisert som alvorlige, mens 12.417 er klassifisert som lite alvorlige.

Legemiddelverket opplyser at hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og at det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng.

Så langt har Statens legemiddelverk fått 120 meldinger om tilfeller av betennelse i hjertet som bivirkning etter coronavaksinering i Norge. Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år.

– Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han sier videre at det er viktig å kontakte lege hvis man opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls.