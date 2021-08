Regjeringen fjerner enmeterskravet i høyere utdanning

– Vi har en god nyhet til studentene. Vi gir unntak fra avstandskrav under undervisning, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har rådet regjeringen til å gjøre dette nå, og ikke i trinn fire som planlagt.

– Det betyr at studenter endelig kan møtes ansikt til ansikt i klasserom, og sitte skulder ved skulder i forelesningssalene, etter halvannet år med restriksjoner, sa Høie.

Han la til at regjeringen forventer at smitten øker når dette skjer.

– Morsommere og tryggere studiestart

Tidligere denne uken ble det kjent at staten tar regningen for utstrakt testing før sosiale arrangementer i forbindelse med studiestart ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

– Vi har sponset fadderukene med 40 millioner kroner og tar regningen for hurtigtestene. Til sammen er jeg sikker på at dette gjør at det blir en langt morsommere og tryggere studiestart enn i fjor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utsatt to ganger

Gjennomføringen av trinn fire er blitt utsatt to ganger, begge ganger på grunn av bekymring knyttet til deltavarianten, som i større grad smitter vaksinerte.

Regjeringens håp er at det skal være mulig å leve normalt – uten avstandskrav og andre begrensninger innenlands – når alle voksne har hatt mulighet til å få to doser.

Tidligere var det anslått at dette kunne skje mot slutten av september, men fredag kom nyheten om at Norge får én million flere Moderna-doser. Statsminister Erna Solberg sa fredag til VG at dette vil innebære at gjenåpningen framskyndes med to uker.