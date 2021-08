VG: Alle kan ha fått tilbud om andre vaksinedose innen 5. september

Det eneste som må til for at det skal skje, er at kommunene får kalt inn folk og klarer å sette vaksinene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisa.

– Det er også viktig at de passer på at man ikke får for kort doseintervall, så man må sørge for at det er minimum fire uker, sier han.

Framrykket skjer fordi Norge får en million ekstra Moderna-doser, som regjeringen kunngjorde fredag morgen.

FHI vil sende dosene ut til kommunene i uke 34 og uke 35. Dermed må de vaksinere mer enn de har gjort tidligere. Siste dato i uke 35 er 5. september.