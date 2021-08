Fra tidligere er det kjent at Jan Helge Andersen, som har tilstått å ha hatt en rolle i drapene, skal avhøres på nytt. For Kristiansens del har dette vært usikkert. Nå ønsker de etterlatte å sikre seg at politiet gjør dette, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til VG.

– Man kan ikke bare nøye seg med et avhør av Jan Helge Andersen. Man må også avhøre Viggo Kristiansen, sier han. Beckstrøm opplyser at han sendte en anmodning til påtalemyndigheten torsdag.

– Det er en rekke spørsmål som bør stilles til Kristiansen. Jeg overlater til politiet å utarbeide plan og spørsmålsliste for avhøret.

Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier til samme avis de vil ta stilling til nytt avhør når en forespørsel fra politiet kommer, men legger til at Kristiansen tidligere har sagt at han er villig til å la seg avhøre.

Etter at straffesaken mot Kristiansen ble gjenåpnet, har det blitt iverksatt en ny etterforskning av drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000.

Oslo-politiet har ansvaret for etterforskningen. Påtalemyndigheten skal deretter ta stilling til om det skal reises ny straffesak, eller om de skal legge ned påstand om frifinnelse.