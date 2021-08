Norwegian satser på lettelser – gjenåpner en rekke ruter neste sommer

I sommer har Norwegian tilbudt flyreiser på 53 ruter til inn- og utland. Neste sommer planlegger de en stor oppskalering med 259 ruter i og fra Norden, hvorav 136 fra Norge.

Gjenåpningen av rutene skjer i tråd med ventede lettelser i reiserestriksjoner og karantenekrav og en økning i etterspørselen etter flyreiser.

Konsernsjef Geir Karlsen er optimistisk for neste år, selv om 2020 og 2021 har vært tøffe år for flybransjen. Norwegian forventer at den stadig økende vaksinasjonsgraden vil innebære at risikoen for nye reiserestriksjoner vil være betydelig lavere i 2022.

– Norwegian står nå godt rustet til å klare seg gjennom 2022, selv om vi til en viss grad vil være påvirket av pandemien også i tiden fremover, sier han

I tillegg gjenåpner Norwegian enkelte ruter allerede nå i år, og passasjerer kan bestille billetter fra Oslo til Roma, Milano, Napoli, Sicilia, Warszawa, Wien og Amsterdam. De fleste av disse rutene starter opp allerede denne måneden.