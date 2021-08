Femdobling i antall oppdrag for Røde Kors-båter

– Våre frivillige hjelpekorps som drifter redningsbåtene, forteller at det har vært svært mange båter på sjøen, og at de har hatt det travlere enn på lang tid, sier Sølve Kiviranta, leder av organisasjonens gruppe for vannredning.

Han sier oppdragene dreier seg både om å rykke ut til personer som har skadd seg på eller ved sjøen, og rene søk- og redningsoppdrag.

Redningsbåten RC Lillesand, som hadde fire oppdrag i 2020, har så langt i år hatt en femdobling av oppdrag.

Også Porsgrunn Røde Kors har mangedoblet sin oppdragsmengde med båt sammenlignet med fjoråret.

– En femdobling i antall oppdrag er mye. Vi er glade for at båtene blir brukt, men oppdragsmengden på disse og flere andre båter viser at flere bør trene seg på både sjøvett og førstehjelp, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Mange ulykker kunne ifølge Løvik vært unngått med høyere kunnskap om navigering og oppførsel på sjøen. Hjelpekorps-lederen oppfordrer alle, både nye og rutinerte båtførere, til å bruke vintersesongen på å ta båtførerprøven.