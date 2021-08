Høyre, Venstre og KrF lover CO2-rabatt til pendlere på bygda

Regjeringen har fått knallhard kritikk fra opposisjonen for å gjøre det dyrere for pendlere.

Nå går Høyre, Venstre og KrF til valg på å reversere sin egen politikk.

I klimameldingen har regjeringen sagt at CO2-avgiften skal mer enn tredobles fram til 2030 for å få ned klimagassutslippene.

Når CO2-avgiften øker, blir det dyrere med drivstoff. Den effekten foreslår nå regjeringen å nulle ut for bilister i distriktene.

– Vi må finne gode løsninger fremover som gjør at vi kan få en klimaeffekt uten at vi gjør det vanskeligere og dyrere for folk, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Billigere å reise langt

Regjeringens forslag går ut på å kompensere for økningen i CO2-avgiften gjennom å heve skattefradraget for pendlere i distriktene.

Det skal skje på to måter:

* Oppheve halveringen av dagens sats fra 50.000 kilometer. Det betyr at den samme satsen gjelder uavhengig av reiselengde.

* Senke egenandelen fra dagens nivå på 23.900 kroner til 14.000 kroner for folk bosatt i de 300 minst sentrale kommunene.

– Når CO2-avgiften øker, så blir det en økt kostnad, men så kommer dette som en kompensasjon, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Hovedsak for Ap og Sp

Et av hovedpunktene i Arbeiderpartiets hundredagersplan er å øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner. Også Senterpartiet har økt pendlerfradrag som en hovedsak.

Regjeringen har på sin side hevet egenandelen for pendlere i flere omganger de siste åtte årene.

Solberg svarer slik på om Høyre prøver å tekkes Senterparti-velgere:

– Dette er et argument for at man i distriktene vil få en større belastning av CO2-avgiften fordi det er en del som pendler lengre, det er mindre utbygging av elbil-ladere og færre kollektivtilbud, sier Solberg.

Nuller ut effekten

Venstre-leder Guri Melby mener CO2-rabatten vil bidra til å øke oppslutningen om miljøavgifter. Hun avviser at hensikten er å gjøre det billigere å kjøre bil.

– Det blir ikke billigere å bruke bil i 2022 enn i 2021. Målet vårt er at det skal bli cirka like dyrt hvis du regner med den økte CO2-avgiften, sier Melby.

– Er dette et godt klimatiltak?

– Klimapolitikken skal først og fremst være klimapolitikk. Så må vi ta hensyn til sosial fordeling og distriktene i andre deler av politikken, sier Melby.