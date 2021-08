Brann i lasteskip utenfor Grimstad slokket

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om brannen på Hagland Borg klokken 2.31 natt til fredag. Like etter klokken 5 opplyser Hovedredningssentralen at brannen er slokket og situasjonen under kontroll.

Det ble ikke behov for evakuering av mannskapet og skipet skal i morgentimene fredag slepes til Eydehavn.

– Brannfolk fra Larvik er satt om bord og de har fått stengt av maskinrommet, der brannen startet, fortalte vakthavende redningsleder Johan Mannsåker til NTB ved 4.30-tiden fredag morgen.

Hagland Borg opereres av Haugesund-rederiet Hagland Shipping.