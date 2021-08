TV 2: Farida og familien har søkt asyl i Tyrkia

Farida Khurami kom til Norge sammen med moren da hun var fem og et halvt år gammel. Hun bodde på Dokka i Nordre Land og gikk i fjerde klasse da familien ble sendt til Afghanistan i 2015.

I april i år la familien ut på en ny flukt etter at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ble forverret. De kom fram til Tyrkia i juni.

– Å være på flukt er veldig vanskelig og grusomt, veldig skummelt og farlig. Hvis man selv ikke opplever det, kan man nesten ikke fatte det, sier Farida til TV 2 på Skype fra Tyrkia.

– Jeg er veldig glad for at jeg er i live i dag, og kan sitte her og snakke med dere, sier hun.

Har lovlig opphold

Familien er registrert som asylsøkere og har lovlig opphold i Tyrkia mens de venter på behandling av asylsøknaden. Familiens advokat Arild Humlen har sørget for at de har juridisk bistand i Tyrkia, og familiens støttegruppe har funnet en leilighet til dem.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun og moren fikk opphold fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Familien fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) i september 2013 og ble tvangsutsendt til Afghanistan i februar 2015.

Håper på medhold i Menneskerettsdomstolen

Familien vant senere fram i alle rettsinstanser, også i Høyesterett, da dette vedtaket ble prøvd. De trodde derfor de skulle få komme tilbake til Dokka, men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning.

Saken ble endelig avgjort i Høyesterett i februar 2021 da retten slo fast at vedtaket om å frata Farida og familien flyktningstatusen var gyldig.

Nå håper familien på medhold i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter det siste tapet i Høyesterett ble Norge klaget inn for EMD for brudd på FNs flyktningkonvensjon.

Farida og familiens flukt til Tyrkia ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad i juli.