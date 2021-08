– Vi er trygge på at Dalema blir gode eiere for selskapets videre vekst, og er godt fornøyd med avtalen vi er blitt enige om, sier Nils Selte, administrerende direktør i Canica, til Dagens Næringsliv.

Ingen av partene ønsker å si hva selskapet er solgt for. Basert på en omsetning og resultat i 2020, er det ifølge avisen grunn til å tro at prisen ligger et sted mellom 300–400 millioner kroner.

Dalema-eier Dag Leo Martinsen bekrefter at det blir hans største oppkjøp noensinne.