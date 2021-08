Oslo havn planlegger å bygge landstrømanlegg for konteinerskip

– Oslo er en by i vekst med stor vareetterspørsel. Vi erfarer sterk vekst i konteinersegmentet. Landstrømanlegg for konteinerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsettingen om å redusere utslippene med 85 prosent innen 2030. Det vil også bidra til redusert støy fra havneaktiviteten, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen ved Oslo havn.

Konteinerhavnen på Sjursøya ved Ekeberg tar imot blant annet forbruksvarer, gods, råvarer, matvarer og byggematerialer. Cowi og Oslo havn vil sørge for at den handelen vil foregå på en grønnere måte.

Anlegget skal etter planen stå klart i 2023.