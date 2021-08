40 sauer drept av Snåsa-bjørn – Statsforvalteren gir nytt avslag på fellingstillatelse

Senest natt til tirsdag fant bøndene i Roktdalen sør for Snåsa et ihjelslått lam i det som er satt av til beiteområdet i Nord-Trøndelag, skriver Nationen.

Onsdag fikk bøndene muntlig avslag på fellingstillatelse. Det var sjuende gang bøndene fikk avslag på fellingstillatelse.

Statsforvalteren i Trøndelag viser til de nye reglene klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) innførte før beitesesongen: Fellingstillatelse skal ikke gis, selv ved funn av sauekadavre, om det er mistanke om binner med unger i området.

Leder i Rovviltnemnda i Midt-Norge, Kari Anita Furunes, mener sju avslag på fellingstillatelse i beiteprioritert området, etter funn av 40 sauekadavre, er et brudd på vedtaket fra Stortinget i 2011.

Fredag skal Roviltnemnda i Midt-Trøndelag i møte med Klima- og miljøverndepartementet. Møtet skjer etter at Furunes har satt tvil om departementets nye instrukser er innenfor lovverket og om det er brudd på stortingsvedtak.

Rotevatn sier til avisen at han ikke ønsker å gå inn i den enkelte saken, men at regjeringen følger en politikk som tar hensyn til både rovdyr og beitenæring. Han ønsker ikke å sette et tall på hvor store tap til rovdyr som må til, før man igangsetter jakt på ei binne.