Mann siktet etter funn av cannabisplantasje i Rogaland

Mandag ble et hus på Nærbø totalskadd i en brann. Inne i huset fant brannvesenet en cannabisplantasje, skriver Jærbladet.

– Det skjer at politiet kommer over slike plantasjer, men det er litt spesielt at det skjer i forbindelse med en brann, sier politiadvokat Tor Arvid Bruskeland ved Sørvest politidistrikt til avisa.

En person ble raskt pågrepet og er nå siktet for grov narkotikaforbrytelse. Politiet har bedt om fire ukers varetektsfengsling med fire uker brevs og besøksforbud for mannen.

Strafferammen for slike lovbrudd er fengsel i ti år. Politiet mener at mannen skal ha dyrket rundt 400 cannabisplanter i huset.