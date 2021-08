Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede på pressekonferansen, som starter klokka 12.30.

På tirsdag opplyste Bent Høie til VG at det ligger an til at livet i stor grad vil vende tilbake til det normale i slutten av september.

Til NTB torsdag forteller statsminister Erna Solberg at gjenåpningen, og da trinn 4, ikke har blitt behandlet ferdig.

– Vi har et litt høyt smittetrykk, så jeg tror det beste er å henvise til det jeg og Bent sa tidligere i uken, om at vi må ha beskyttelsen opp i befolkningen. Denne uken har stort sett alle 18-åringer i Norge fått et tilbud, så tar det noen uker før de er ferdige, sier hun til NTB.

På pressekonferansen 28. juli ble det klart at gjenåpningen av Oslo ble utsatt. Samtidig uttalte Bent Høie at en ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 i gjenåpningsplanen ville skje i midten av august.

Pressekonferansen fredag finner sted i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.