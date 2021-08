Gruvesjef truer aksjonister med millionregning

Gruveselskapet har tre ganger forsøkt å gjøre grunnundersøkelser på Markopneset i Repparfjorden i Hammerfest, men blitt stanset av aksjonister i området, skriver NRK.

Dette har ifølge direktør Øystein Rushfeldt kostet Nussir «et millionbeløp», en regning gruveselskapet så langt har tatt selv.

Men nå varsler Rushfeldt at aksjonistene kan bli nødt til å betale. Han har nå invitert aksjonistene til en dialog, for deretter å gi dem et par dager til å tenke over hva de skal gjøre.

– Vi ønsker ikke at ungdom som har middels dårlig råd skal bli sittende med svære regninger i hundretusenkronersklassen, sier Rushfeldt.

Leder for Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, som selv har deltatt på protestleiren i Repparfjorden, sier de allerede er bevisste på risikoen de tar ved å ha slike aksjoner.

Hun legger til at hver enkelt aksjonist må vurdere om det er verdt å vise sin motstand når en utbygger truer med å legge kostnaden over på dem.

Nussir ASA planlegger en kobbergruve i Hammerfest kommune og har fått tillatelse til å dumpe 40 millioner tonn gruveavfall i Repparfjorden, deriblant avfallsmasser som inneholder kobber, krom, nikkel og andre tungmetaller.