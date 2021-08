NHO-økonom spår vekst i norsk økonomi

En spørreundersøkelse som NHO gjennomførte i sommer, viser at mange av medlemsbedriftene enten har økt sysselsettingen eller planlegger å ansette flere, skriver NRK.

– Utsiktene for norsk økonomi er gode. Det ser ut til at 2021 og 2022 vil gi oss noe av den høyeste vekstraten i økonomien vi har sett i nyere tid, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til kanalen.

Han fremhever at årsaken til at jobbveksten er såpass sterk handler både om at tidligere permitterte vender tilbake til de hardest rammede næringene samtidig som store deler av næringslivet går bra.

Tall fra Finn.no viser at det nå er 50 prosent flere ledige stillinger ute på deres nettsider enn på samme tid i fjor.