UD bekrefter Norges rolle i Venezuela-samtaler

Utenriksdepartementet skriver på Twitter at regjeringen i Venezuela og opposisjonen er inne i den siste fasen av innledende samtaler, og at målet er å starte opp forhandlinger i Mexico, tilrettelagt av Norge.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sa tidligere i august at landet skal være vertskap for samtaler, og at det var Norges forslag. Venezuelas president Nicolás Maduro sa også i juni at samtaler mellom regjeringen og opposisjonen etter planen skulle foregå i Mexico i august.

Dette er første gang norske myndigheter bekrefter Norges rolle.

Den venezuelanske regjeringen ønsker at den politiske situasjonen i landet stabiliserer seg og sanksjonene fjernes. Opposisjonen ønsker på sin side blant annet frie valg.

Norge har sendt flere delegasjoner til Venezuela i år, blant annet i februar og tidligere i sommer, for å kartlegge situasjonen.

Samtalene på Barbados i 2019 falt sammen etter at Maduro-regjeringen trakk seg da USAs daværende president Donald Trump skjerpet sanksjonene mot Venezuela.