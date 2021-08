Professor etterlyser dato for coronavaksinering av norske barn

– Jeg syns det er leit at foreldre ikke får valget om enten vaksine eller virus. Alle andre har fått det valget, sier immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo til NRK.

Hun etterlyser en dato for når norske barn vil bli tilbudt coronavaksine.

Tirsdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med nyheten om at livet i stor grad vil vende tilbake til det normale i slutten av september.

Overfor VG tirsdag slo Høie fast at de som ikke tar vaksinen, etter hvert vil bli smittet med viruset.

Spurkland utelukker ikke at flere barn vil bli innlagt på sykehus og kommer med et tenkt eksempel:

– La oss si 300.000 norske barn blir smittet. Forekomsten av en alvorlig betennelsestilstand er én per 3.000. Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til statskanalen at han ikke regner med at ekstremt mange vil bli smittet samtidig, når alle over 18 år har fått to vaksinedose.

– Barn og unge tåler denne smitten uten å bli alvorlig syk, i all hovedsak, sier han.