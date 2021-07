Mann til sykehus etter dykkerulykke utenfor Kristiansand

– Det er én person som har vært i en dykkerulykke. Han var sammen med en annen person, som har fraktet ham til land, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Mannen var bevisst da han ble kjørt i ambulanse til sykehus, men skadeomfanget er ukjent.

Ulykken skjedde i forbindelse med et dykkerarrangement. Mannen brukte ifølge politiet privat utstyr, men det er uklart hvorvidt dette var medvirkende til at mannen fikk pusteproblemer under vann.