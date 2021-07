Parkert Tesla begynte å brenne i garasje på Karmøy

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 4.44 lørdag morgen.

– Det er ikke spredningsfare, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Ved 7.45-tiden var brannen slokket. Men brannen kan blusse opp igjen, og elbilen skal nå kjøles ned i ett til to døgn, opplyser brannvesenet til NRK.

Brannen førte til at to personer som bodde på adressen, ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha fått i seg røyk. I tillegg ble elleve naboer evakuert.

Brannårsaken er ikke avklart, og politiet har avhørt eieren av Teslaen.

– Bilen skal ikke ha stått til lading, etter det vi har fått opplyst, sier operasjonslederen.