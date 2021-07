Fem ungdommer i trafikkulykke på Askøy

Trafikkulykken involverte bare én bil, informerer politiet i en pressemelding.

Bilen snurret og var borti autovernet flere ganger, før den til slutt ble stanset av et kraftig sammenstøt med autovernet.

Det er store materielle skader på bilen, og politiet skriver at det er mye som tyder på at det var høy fart forut for ulykken. Bilen er tatt i beslag av politiet.

Én av de involverte var på stedet da politiet ankom. De øvrige fire kom siden tilbake, og samtlige ble kjørt til legevakt for sjekk.