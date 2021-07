Barn fra 12 år kan få coronavaksine til høsten

De satser på at denne vurderingen er klar innen utgangen av september, melder NRK.

Professor i anatomi og immunolog Anne Spurkland mener foreldre som ønsker å vaksinere barna sine, burde få lov til det.

– Hvis ikke mener jeg at man tvinger foreldre til å akseptere at barnet blir coronasmittet. Jeg hadde syntes det var helt forferdelig å ikke kunne bestemme det selv – når man ser den blir gitt til barn i andre land, og man anser vaksinen som tryggere enn coronasmitte.

Hun understreker at det er frivillig å ta vaksiner i Norge. Men hun mener valget står mellom vaksine, eller å bli smittet.

– Nå har pandemien kommet til et punkt der viruset vi forholder oss til, er mye mer smittsomt enn det var når vi startet. Derfor anser jeg det sånn at hvis vi lar være å vaksinere barn over 12 år – så kommer de til å bli smittet når samfunnet åpner opp, mener Spurkland.

Seksjonsoverlege Claus Klingenberg ved barneavdelingen i Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at det har vært veldig lite alvorlig sykdom blant denne aldersgruppen i Norge.

– Derfor har man mulighet til å vente lengre, til man har mer data som viser at vaksinen er trygg. Jeg tenker at så lenge ikke situasjonen tilsier at vi absolutt må begynne å vaksinere barn mellom 12 og 15, så har man tid til å vurdere litt, sier Klingenberg.