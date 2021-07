404 nye koronasmittede registrert siste døgn – 40 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 404 koronasmittede i Norge. Det er 138 flere enn samme dag i forrige uke og tredje dag denne uken med ny rekord. I Oslo er det registrert 40 nye smittede det siste døgnet, som er det høyeste antallet denne uken.

Sist gang det ble registrert mer enn 400 smittede på ett døgn i Norge var 25. mai da tallet var 427. Med 270 koronasmittede per dag i snitt er smittetrenden nå stigende.

Vaksinerte sprer koronaviruset

Vaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte og kan overføre deltavarianten av covid-19 til andre vaksinerte personer, advarer amerikanske myndigheter.

I et internt skriv advarer det amerikanske folkehelseinstituttet CDC om at deltavarianten ser ut til å forårsake mer alvorlig sykdom og sprer seg like raskt som vannkopper, skriver Washington Post.

Åtte kommuner har vaksinert under halvparten av innbyggerne

I åtte mindre kommuner spredt over nesten hele landet har under 50 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose, melder VG.

På sisteplass ligger den Agder-kommunen Iveland med rundt 1.300 innbyggere. Der har 47,4 prosent av befolkningen i kommunen fått minst én dose. Nordlandskommunene Lurøy og Rødøy ligger hakk i hæl med 47,5 prosent.

Kjetil Borch rodde inn til sølv i OL

Kjetil Borch tok sølvet i herrenes OL-finale i singlesculler i Tokyo fredag. Han endte opp med Norges eneste romedalje i lekene.

Borchs oppladning til finalen var nær perfekt med seier i forsøksheatet, kvartfinalen og semifinalen. I finalen ble den greske overraskelsen Stefanos Ntouskos for sterk, mens Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

Rekordhøyt salg av dyre boliger i år

Privatmegleren har solgt 331 boliger til over 15 millioner kroner i år. I fjor til samme tid hadde de bare solgt 197 boliger i denne prisklassen.

Det forteller administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til Finansavisen fredag. Hun tror koronaepidemien med lave renter og lavt forbruk er viktige forklaringer på veksten.