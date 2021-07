Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad

Politiet ble varslet om saken av helsepersonell klokken 9.50 torsdag. Personen ble bekreftet død da politiet ankom.

Øst politidistrikt varslet en oppdatering om saken klokka 15.

– Politiet jobber fortsatt med å avklare omstendighetene. Pårørende er foreløpig ikke varslet. Vi har ingen flere opplysninger å gi nå, men vi forsøker å gi en ny oppdatering i 17-tiden, opplyser operasjonssentralen.

Overfor NTB ønsket operasjonsleder Svein Walle tidligere torsdag ikke å kommentere om det var flere på stedet da personen ble funnet.

Ambulansepersonellet var i leiligheten etter å ha fått melding om en hjertestans, ifølge NRK.

– Det er ting på stedet inne i leiligheten som ambulansepersonell ikke synes er normalt. Da velger de å varsle politiet, sier innsatsleder Frode Petersen.

Kriminalteknikere gjorde torsdag undersøkelser på stedet.

– Det er et stort boligkompleks. Vi ønsker å foreta en rundspørring i blokka for å høre om det er noen som kan ha hørt eller sett noe som er av interesse for politiet, sa Petersen til NRK.