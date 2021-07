Bergensbanen fortsatt delvis stengt

– Vi håper å få satt i gang all trafikk i løpet av dagen, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB.

Bergensbanen ble stengt i 19-tiden onsdag rundt 80 kilometer fra Bergen etter at selskapet fikk inn en alarm om en signalveksel som var ute av kontroll, og at deler av skinnegangen lå under vann.

– Vannet har trukket seg tilbake ved Bolstadøyri. Vi har to arbeidslag på vei fra Bergen og Voss som skal sjekke signalvekselen og om det er skade på underbygningen for å forsikre at togsporet ligger riktig, opplyser Wang.

Bane Nor kommer med en ny trafikkoppdatering klokken 12. Reisende bes om holde seg oppdatert på trafikkmeldingene via Vy-appen eller nettsidene.