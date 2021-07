353 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 353 koronasmittede personer i Norge. Det er 164 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet nye smittede på ett døgn siden 1. juni da det ble registrert 384 nye koronasmittede. I Oslo ble det registrert 37 nye smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 250 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 178, så trenden nå er stigende i Norge.

Blant befolkningen over 18 år i Norge har 80,2 prosent fått første vaksinedose og 40,9 prosent er fullvaksinerte.

Avstemming om gigantisk infrastrukturpakke

Senatet i USA stemte i natt for å starte arbeidet med den nærmere 1.000 milliarder dollar store infrastrukturpakken til president Joe Biden. Tidligere onsdag ble republikanere og demokrater i Senatet enige om de viktigste gjenstående delene i den enorme støttepakke for infrastruktur.

Pakken trengte 60 av de 100 senatorenes støtte for å bli tatt videre, og forslaget endte med at få støtte fra 67 senatorer, mens 32 stemte mot. Dermed kan selve debatten om lovforslaget begynne. Den er ventet å pågå i flere dager.

Kvinne pågrepet mistenkt for ransforsøk i Oslo

En kvinne ble like etter klokken 2 pågrepet av politiet etter at hun like før skal ha forsøkt å rane to andre kvinner utenfor Oslo S.

– Meldingen vi fikk inn lød på at en kvinne truet to kvinner med kniv. Den ene løp av gårde og kontaktet oss. Vi rykket ut og kort etter kunne vi pågripe den mistenkte kvinnen basert på en god beskrivelse, forteller operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Fem fullvaksinerte i Bærum er koronasmittet

Blant de rundt 60 nye smittetilfellene i Bærum de siste to ukene, er det fem fullvaksinerte personer. Det opplyser kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til Budstikka torsdag. Ingen av dem er blitt alvorlig syke.

På landsbasis har til sammen 824 fullvaksinerte personer fått påvist koronavirus. Ifølge FHIs siste ukentlige rapport utgjør det 0,05 prosent av de vel 1,7 millioner fullvaksinerte personene i Norge.

Borch vant semifinalen

Kjetil Borch vant semifinalen i singlesculler og er dermed klar for finale. 31-åringen er Norges eneste gjenværende medaljehåp i roing i Tokyo-OL.

Det var sterk vind på roarenaen Sea Forest Park, men Borch hadde god kontroll i bane 3. Finalen går fredag og er den siste og avsluttende dagen med roing under sommerlekene.