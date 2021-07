Bergensbanen gjenåpnet etter flom

Klokka 22.10 opplyser Bane Nor at banen er åpnet igjen, ifølge Dagbladet.

Bane Nor meldte tidligere onsdag at banen måtte stenges. Toglinjene som var berørt av stengningen, var regiontoget som går mellom Oslo S og Bergen, samt lokaltoget mellom Bergen og Myrdal.

– Dette tar tid, opplyste selskapet.

Pressevakt Britt Johanne Wang i Bane Nor opplyste til Bergensavisen at det hele startet med at selskapet fikk inn en alarm om en signalveksel som var ute av kontroll. Senere kom meldingen om at vestenden av banen lå under vann, og dermed var det stopp i trafikken.

– Mye tyder på at det er en foss som har funnet seg en ny lei og forårsaket oversvømmelsen, opplyste hun.