Stort tysk cruiseskip ankommer Bergen i august

19. august legger det tyske cruiseskipet «Mein Schiff 1» til kai i Bergen, og kort tid etter følger to andre skip, skriver E24.

– Dette er veldig positivt for verdiskapningen, sier Arthur Kordt, som er direktør i European Cruise Service.

Helsemyndighetene opererer for tiden med en grense på maksimalt 2.000 passasjerer og mannskap på skip i norske farvann. Alle må kunne vise at de er «fullt beskyttet» mot corona før de kan gå om bord.

– Bergen opplever i disse dager et økt smittetrykk. Om det blir endringer i regelverket for cruisebesøk i august, er umulig å svare på i dag, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune til avisa.

Det som gjelder i dag, er at passasjerene kan gå i land og besøke turistattraksjoner. Bergen Havn AS har i samråd med helsemyndighetene laget en plan for hvordan motta gjester under pandemien.

– Planen er en god rettesnor, men antallet kan bli betydelig begrenset, avhengig av situasjonen på den tiden cruiseskipene kommer, sier Bovim.