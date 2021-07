Vedum reagerer på økningen av taxiløyver: – Har ødelagt hverdagen til drosjesjåførene

– Regjeringen har sammen med Frp ødelagt hverdagen til tusenvis av norske drosjesjåfører, og de har gjort det med åpne øyne, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til E24.

Han mener at opposisjonen har kommet med advarsler, men at Høyre og Frp er så markedstro at de glemmer menneskene.

– Regjeringen visste at denne reformen ville skape kaos i storbyene og gjøre tilbudet i distriktene dårligere, mener Vedum.

Ifølge forsker Jørgen Aarhaug ved TØI har økt antall taxiløyver også ført til priskrig med kunstig lave priser.

– Dette er normalen på så å si alle andre områder i samfunnet

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet avviser kritikken.

– Dette er normalen på så å si alle andre områder i samfunnet. Det er kun Vinmonopolet i dag som står igjen med et rent monopol der staten bestemmer, sier han til avisa.

Aarset får støtte av Bård Hoksrud (Frp) som sitter i Stortingets transportkomité. Han mener grunnen til at reformen kom, var at markedet i utgangspunktet ikke fungerte.

– Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet var tydelige på at markedet ikke fungerte slik ting var før. Reformen var ikke nødvendigvis rettet mot næringen, men ment for å levere gode tjenester til kundene, sier han.