Søkeområdet etter meteorittene er snevret inn

Det ble tidlig anslått at meteoritten landet i Finnemarka mellom Modum og Lier utenfor Oslo, men Norsk meteornettverk har nå snevret inn dette området betraktelig.

Et område mellom to og tre kilometer nordvest for Sjåstad i Lier kommune anses som mest interessant. Det er et ovalt område som er rundt fire kilometer langt og under én kilometer bredt. De har også peilet inn et bredere søkeområde, men mener det er mindre sannsynlig å finne noe her.

Det forventes å finne de største meteorittene på noen kilo sørvest i søkeområdet, mens funnene lengst mot nordøst ventes å være noen titalls gram.

– Dette er usikre anslag. Vi kjenner ikke til om fallet har gitt noen få meteoritter på flere kilo eller mange små på noen få gram, understrekes det.

Dersom du tror du har funnet en meteoritt, anbefales det å ta kontakt med Norsk meteornettverk eller Naturhistorisk museum for vurdering.