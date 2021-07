– Fra fredag er det ingen værvinner, for det blir rett og slett perioder med nedbør i hele landet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød fra Meteorologisk institutt til NTB.

Det er likevel Østlandet som får mest uvær de neste dagene, og det er fare for lokale oversvømmelser i tettbygde strøk, samt bekke- og elveløpsendringer, og i verste fall jord- og flomskred der regnbygene treffer, melder Meteorologisk institutt.

– Det er helt klart at det finværet vi hadde i juli har forsvunnet, sier meteorologen.

Sjekk været der du bor

Flere farevarsler

De siste ukene har flere land i Vest-Europa vært preget av ekstremvær og flom, og i Tyskland og Belgia har over 200 mennesker mistet livet i vannmassene. Det er restene av dette været som nå har kommet til Norge.

– Men det har mistet mye av energien sin på reisen nordover, forklarer Granerød.

Likevel har Meteorologisk institutt og Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) utsendt farevarsel for ekstremvær i flere deler av landet.

I Agder-fylkene, Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er det meldt styrtregn hvor det kan komme opp mot 15-20mm regn i timen torsdag.

– Dersom regnbygene treffer byområder kan det bli trøbbel med overvann på veier og kjellere som blir fylt av vann, advarer Granerød.

I tillegg er det meldt store mengder regn i Innlandet, og NVE har utstedt varsel på jord- og steinskred. Det har noen beboere i fylket allerede kjent på kroppen, da det gikk et stort jord- og steinskred i Vang i Valdres onsdag. Det førte til at flere ble evakuert og at deler av E16 ble stengt.

– To farevarsler for regn betyr det at det er mye regn i vente østafjells, sier Granerød.

Det er sendt ut nytt varsel om styrtregn på Sør- og Østlandet⚠️❗ Kraftige byger ventes å gi lokalt mye nedbør på kort tid. Følg bygene på værradar på Yr🌧️ pic.twitter.com/I4bLbpx0jM — Meteorologene (@Meteorologene) July 28, 2021

Lavere temperaturer

Over hele landet faller også sommertemperaturene de neste dagene. I Trondheim skifter været fra opp mot 30 varmegrader torsdag til 15–16 grader resten av helgen, varsler meteorologen.

– Det blir et betydelig temperaturfall på 10–15 grader i Midt-Norge, sier Granerød.

Han legger til at værskiftet likevel kan være bra siden det reduserer skogbrannfaren i området, hvor det har vært utstedt farevarsel.

Det samme gjelder for Nordland og Troms- og Finnmark, som til tross for mer oppholdsvær må belage seg på at det er sjanser for snø på de aller høyeste fjelltoppene.

Varmest og kaldest i Norge:Finn din kommune på vær-topplisten

En smakebit på høsten

Oslo-boere har i lenger tid kost seg med tropevarme og sol, og badestrender over hele byen har vært godt besøkte gjennom juli måned. Men fra neste uke ser det ut som at også hovedstaden får en smakebit på høstværet.

– Fredag kan det fort ende opp i 25 grader flere steder, men etter helgen snur vindretningen, og med nordavind blir det kaldere. Det blir på en måte litt mer, jeg skal ikke si høstluft, men det blir i hvert fall kjøligere i luften, sier Granerød.

Ifølge meteorologen betyr ikke det at sommerdrømmen er helt død for dem som skal ha sen sommerferie, men at de i større grad må belage seg på litt mer dårlig norsk sommervær.

– Istedenfor å gå med T-skjorte hele uka, så bør man kanskje ha med en genser, sier han.