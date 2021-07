Oversvømmelse på Stortinget

Det ble en våt onsdag for de ansatte på Stortinget som ikke er på ferie. Ifølge VG-tipsere skal vann ha strømmet inn i korridorene i tredje og fjerde etasje på Stortinget.

Aftenposten var på stedet da vannet strømmet inn og rapporterte om at det skal ha piplet vann ned fra taket i andre etasje.

Rådgiver i Høyres stortingsgruppe Gaute Kandal Hoel la ut en video av situasjonen på Twitter onsdag formiddag.

– Spennende dag på jobb. For en gangs skyld er det ikke garasjen som skaper lekkasje, skriver han i tweeten.

Kommunikasjonssjef i Stortingets administrasjon, Mona Mortensen Krane, opplyser at det meste av vannet nå er sugd opp og at det er for tidlig si noe om det eventuelle skadeomfanget.

– Årsaken er et vann-nedløp som på grunn av store nedbørsmengder, har delt seg. Dermed har vannet kommet inn i nedløpskanalene i bygget, skriver Krane ifølge NTB.