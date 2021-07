Kringkastingsrådet har mottatt totalt seks henvendelser om NRK-programmet «Helt Ramm i Tokyo», der programleder og komiker Nicolay Ramm fremstiller en japansk gameshow-vert.

I går skrev NRK at de hadde valgt å avpubliserede tre episodene etter sterke reaksjoner fra publikum. To av henvendelsene er klager på innholdet i programmet, men Kringkastingsrådet har også mottatt fire klager knyttet til avpubliseringen av programmet. Det opplyser rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje.

I en av de to klagene som er negative til innholdet, roser avsenderen NRK for å ha avpublisert innholdet.

– I lys av alle demonstrasjonene i USA og diskusjonene i Norge i våres om rasisme mot asiatere synes jeg det er merkelig at dette programmet ikke ble skrotet med en gang, før det ble lansert. Som Norsk Rikskringkasting har dere et ansvar. Ord, uttrykk og inkludering på TV-skjermen betyr mye for asiatere i Norge, skriver han blant annet.

En annen klager skriver at innholdet aldri skulle vært «sensurert» av NRK, og kaller dette en enorm skam.

– Har ikke ord for hva jeg mener om dette, men denne typen sensur (av humor!!) minner meg mer om et dystopisk samfunn i østen enn å skåne mennesker som føler seg støtt, hvilket skjer uansett hva man lager humor om! Flaut! Fy faen for en skam, skriver den tydelig opprørte klageren.

Solvang reagerer

Debatten-programleder Fredrik Solvang reagerer også på NRKs avgjørelse. I et innlegg på Instagram spør han hva konsekvensen blir dersom det ikke er greit å etterape aksenter og populærkulturelle sjangre.

– Jeg lo, for jeg syns han nailer det rare med japanske og asiatiske gameshow godt uten å være slem. Kan ingen komikere heretter herme etter dansker og finner, for ikke å snakke om russiske ubåtkapteiner? spør han.

Innlegget har fått 17.000 likerklikk.

– Ukomfortabelt

Det var VGsom først omtalte reaksjonene på innslaget.

– Det går helt greit å lage japansk gameshow, men å ha på parykk og se skikkelig asiatisk ut og snakke med asiatisk aksent, da blir jeg veldig ukomfortabel, sa influencer Jenny Huse til VG tirsdag.

Nicolay Ramm sier selv i en pressemelding fra NRK at det er riktig å fjerne programmene.

– Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke.

Les også: 86 klager på fotball-EM - NRKs sexguide også klaget inn

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.