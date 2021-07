Regjeringen holder koronapressekonferanse

For første gang på litt over tre uker har regjeringen invitert til pressekonferanse om koronasituasjonen. Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen, vil være til stede. Det er ventet nyheter angående neste del av gjenåpningsplanen under pressekonferansen, som starter klokka 12.15.

Erna Solberg drar i gang valgkampen

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg deltar på valgkampåpning i Trondheim. Hun skal også blant annet gå siste etappe av pilegrimsferden til Nidaros og delta på åpningen av Olavsfestdagene. På ettermiddagen og kveld besøker hun Frøya kommune.

Atomsamtaler mellom USA og Russland

I Genève møtes representanter for Russland og USA til samtaler som skal legge grunnlaget for ny rustningskontroll og redusere risikoen for atomkrig.

Store selskaper legger fram resultater

Facebook, Boeing, Pfizer og Nissan er blant selskapene som legger fram resultater for andre kvartal i dag.

Håndballandslaget kan slå tilbake etter tap

Norge møter Argentina i herrelandslagets andre OL-kamp i Tokyo. Norge tapte knepent for Spania i første kamp. Kampen i dag begynner klokka 9.15 norsk tid.

Ny kamp for sandvolley-gutta

OL har startet med to seiere for den norske sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum. I dag er Russland motstander i den avsluttende kampen i det innledende spillet, og den starter klokka 15.00 norsk tid. Også russiske Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov har vunnet sine to første kamper.