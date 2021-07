Jonas og Erna fotfølger hverandre i Trøndelag

– Jeg er veldig glad for at jeg begynner i Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag er viktige valgfylker for Arbeiderpartiet, sier Støre til NTB.

I likhet med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, lover Ap-lederen at han skal rekke innom alle landets fylker i løpet av valgkampen. Men der Vedum har valgt sjøveien, holder Støre seg på land.

Torsdag setter han kurs mot Trøndelag, som tradisjonelt har vært en viktig bastion for Ap. Turen begynner i det som tidligere het Nord-Trøndelag, hvor Ap-lederen blant annet skal innom Støre gård, der han har familieforbindelser. Dagen etter vender han kursen mot Sør-Trøndelag og avslutter i Trondheim.

Støre tror partiets nye program vil overbevise trønderske velgere om å gi Ap sin stemme i det kommende stortingsvalget.

– Jeg tror Trøndelag kjenner seg godt igjen i partiprogrammet vårt og mange partifeller i Trøndelag har bidratt aktivt i programkomiteen, sier Støre.

Høyre hakk i hæl

Statsminister Erna Solberg kommer imidlertid Støre i forkjøpet og reiser til Trøndelag på valgkampturné allerede onsdag, dagen før Ap.

De to krysser hverandres spor flere ganger i løpet av turen, blant annet i industrikommunen Verdal hvor kun timer skiller besøkene fra de to statsministerkandidatene.

Foruten Verdal, skal Solberg og teamet blant annet innom SalMar på Frøya og flystasjonen på Ørland.

Solberg sier at hun gleder seg til å komme i gang med valgkampen etter noen rolige feriedager i Norge med ektemannen Sindre Finnes. Hun forklarer at valget falt på Trøndelag etter invitasjon om å åpne Olavsfestdagene, men forsikrer om at hun også skal innom hjemfylket.

– Når det gjelder hjemfylket skal jeg selvsagt også til både Bergen og resten av Vestlandet i løpet av valgkampen. Kanskje til og med flere ganger, sier hun til NTB.

Ett mandat mindre

Arbeiderpartiet har lenge vært i fritt fall i Trøndelag, men er fortsatt større enn Høyre i begge de to tidligere fylkene.

I Nord-Trøndelag har imidlertid Senterpartiet tatt over ledelsen og dominerer nå fullstendig, ifølge et snitt av målinger fra inneværende måned på nettstedet Poll of polls.

I Sør-Trøndelag er situasjonen motsatt – der har Ap en solid ledelse foran både Sp og Høyre.

Partiet er likevel langt unna gamle høyder og ligger på snittet av målingene an til å miste ett mandat i Sør-Trøndelag.

Vil kun snakke om politikk

Støre tror det har vært viktig for partiet å begynne å snakke om politikk igjen etter bråket rundt Aps tidligere høvding i Trøndelag, Trond Giske.

– Velgerne ønsker svar på politiske spørsmål som berører livene deres, og det er det de får høre fra Ap. Derfor var det viktig å rydde opp i det som har vært og vedta ny politikk sånn at vi kan snakke om dét, og bare dét, sier Støre.

Også Høyre ligger an til å tape velgere i trøndelagsfylkene sammenlignet med 2017-valget og kan i likhet med Ap miste ett mandat – i Nord-Trøndelag, viser snittet av målinger på Poll of polls.

Solberg har likevel troen.

– Jeg tror mange kloke trøndere, som folk ellers i landet, er enige med Høyre i at det viktigste nå er hvordan vi skal skape mer og inkludere flere, skape en bedre helsetjeneste med valgfrihet for pasientene og en sterkere kunnskapsskole for barna våre, sier Solberg.

Møtes til debatt

Både Solberg og Støre avslutter Trøndelag-turneen i Trondheim, hvor de skal møtes til debatt i forbindelse med Olavsfestdagene.

Støre vil benytte anledningen til å snakke om verdiene Ap vil få fram i valgkampen.

– Kjernen er et samfunn med små forskjeller som skaper arbeid og velferd for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Arbeid og unge er den viktigste enkeltsaken, sier Ap-lederen.

Solberg holder på sin side kortene tett til brystet.

– Jeg tror kanskje det blir en litt roligere debatt enn de vanlige partilederdebattene, men jeg har uansett ikke tenkt å gi Jonas noen tips på forhånd, sier Solberg spøkefullt.