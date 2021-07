De to siste ukene har det i snitt blitt registrert 24 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Grorud med henholdsvis 93, 82 og 76 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det laveste tallet finner vi i Vestre Aker bydel med 28 smittede per 100.000 innbyggere.

Til sammen er 38.057 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.