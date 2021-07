Lyn førte til brann i Sandefjord – togstans til onsdag

Ifølge Bane Nor skyldtes brannene, blant annet i et teknisk rom på Sandefjord stasjon, lynnedslag.

Ifølge politiet brøt det ut brann flere steder samtidig, blant annet i koblingsskap langs jernbanelinjen. En kjøreledning hadde også falt ned.

Sørøst politidistrikt fikk melding om saken rett etter klokka 11.30 tirsdag. Operasjonsleder Øystein Eikedalen ba folk være forsiktige.

– Vi vurderer det som litt farlig for folk å bevege seg i nærheten av jernbanelinjen nå, sa han til NTB.

Det er ukjent når togtrafikken mellom Tønsberg og Larvik kan komme i gang igjen, og Bane Nor varsler en oppdatering om situasjonen klokka 14 onsdag.

– Vi jobber med å få oversikt over skadeomfanget. Lyn og torden har vært en utfordring for oss. Vi er nødt til gå over alle steder hvor det kan ha skjedd noe for å få alle fakta og få en oversikt, sier pressevakt Britt-Johanne Wang til NTB tirsdag ettermiddag.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannene.